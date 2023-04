Juventus-Inter, Coppa Italia: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera si entra ufficialmente nel vivo della fase clou della Coppa Italia 2023: scattano, infatti, le semifinali. Si parte subito fortissimo con il Derby d’Italia e il suo ennesimo capitolo. La sfida di andata si gioca all’Allianz Stadium alle ore 21.00 e metterà di fronte le finaliste della scorsa edizione, con i nerazzurri che piegarono 4-2 dopo i supplementari la squadra allenata da mister Max Allegri. La Juventus arriva a questo importante appuntamento dopo il successo per 1-0 contro il Verona di sabato, ottenuto non senza difficoltà. Dopo il turno di riposo dovuto a squalifica tornano a disposizione Paredes e Rabiot, mentre per quanto riguarda il resto della squadra vedremo maggiore spazio per chi è entrato dalla panchina contro gli scaligeri: Di Maria e Vlahovic sarà il duo d’attacco nel 3-5-2. A centrocampo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera si entra ufficialmente nel vivo della fase clou della2023: scattano, infatti, le semifinali. Si parte subito fortissimo con il Derby d’e il suo ennesimo capitolo. La sfida di andata si gioca all’Allianz Stadium alle ore 21.00 e metterà di fronte le finaliste della scorsa edizione, con i nerazzurri che piegarono 4-2 dopo i supplementari la squadra allenata da mister Max Allegri. Laarriva a questo importante appuntamento dopo il successo per 1-0 contro il Verona di sabato, ottenuto non senza difficoltà. Dopo il turno di riposo dovuto a squalifica tornano a disposizione Paredes e Rabiot, mentre per quanto riguarda il resto della squadra vedremo maggiore spazio per chi è entrato dalla panchina contro gli scaligeri: Di Maria e Vlahovic sarà il duo d’attacco nel 3-5-2. A centrocampo ...

