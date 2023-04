Juventus-Inter, arma a sorpresa per i nerazzurri: Marotta ingaggia Bocchi (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Beppe Marotta ha compiuto una mossa per cercare di aiutare l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la sosta delle varie nazionali, lo scorso weekend è stato contraddistinto da un ritorno ‘sorprendente’ della nostra Serie A. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, ci sono stati un paio di risultati che hanno spiazzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Beppeha compiuto una mossa per cercare di aiutare l’di Simone Inzaghi. Dopo la sosta delle varie nazionali, lo scorso weekend è stato contraddistinto da un ritorno ‘sorprendente’ della nostra Serie A. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, ci sono stati un paio di risultati che hanno spiazzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - OmarIbr24 : RT @IFTVofficial: Juventus’ probable lineup for the Coppa Italia Semi Final vs Inter ???? (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrad… - giuseppemicco : RT @romeoagresti: #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today for Ju… -