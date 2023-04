Juventus-Inter, Allegri rispetto a Inzaghi cambia formazione ma non ribalta (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus-Inter stasera alle 21 aprirà l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Allegri, a differenza di quanto sembra inevitabile per Inzaghi (vedi articolo), non stravolgerà la formazione e va con i titolari pur cambiandone cinque rispetto al Verona. LE NOVITÀ – Per Juventus-Inter lato bianconero ci saranno cinque differenze da parte di Massimiliano Allegri rispetto alla squadra che ha battuto 1-0 il Verona sabato sera, ma non si può certo definire turnover come Simone Inzaghi. Una è in porta, dove come di consueto l’estremo difensore di coppa è Mattia Perin anziché Wojciech Szczesny. Poi cambia tutto l’attacco (modulo 3-5-1-1), ma rispetto a tre ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)stasera alle 21 aprirà l’andata delle semifinali di Coppa Italia., a differenza di quanto sembra inevitabile per(vedi articolo), non stravolgerà lae va con i titolari purndone cinqueal Verona. LE NOVITÀ – Perlato bianconero ci saranno cinque differenze da parte di Massimilianoalla squadra che ha battuto 1-0 il Verona sabato sera, ma non si può certo definire turnover come Simone. Una è in porta, dove come di consueto l’estremo difensore di coppa è Mattia Perin anziché Wojciech Szczesny. Poitutto l’attacco (modulo 3-5-1-1), maa tre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - febri_syah : RT @IFTVofficial: Inter’s probable lineup for the Coppa Italia Semi Final vs Juventus ???? (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; B… - DavideZonno1994 : RT @romeoagresti: #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today for Ju… -