Juventus-Inter, Allegri ragiona: Kostic e Di Maria tra i titolari ? Sky (Di martedì 4 aprile 2023) Il giornalista Giovanni Guardalà ha dato le ultime novità sulla probabile formazione che la Juventus può schierare titolare in campo contro l’Inter questa sera all’Allianz Stadium (vedi articolo). SCELTE Allegri ? Le novità sulla probabile formazione della Juventus sono arrivate da Sky Sport. Così ha parlato il giornalista Giovanni Guardalà a “Il Calcio è Servito”: «La Juventus contro l’Inter di Simone Inzaghi la scorsa stagione ha perso sia Supercoppa Italiana sia Coppa Italia e Massimiliano Allegri ci punta molto. Anche solo per la possibilità di poter accedere alle coppe europee in attesa di notizie riguardanti penalizzazioni e quant’altro. Allegri ha dichiarato di voler recuperare ciò che l’anno scorso è stato tolto ai bianconeri. Filip ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Il giornalista Giovanni Guardalà ha dato le ultime novità sulla probabile formazione che lapuò schierare titolare in campo contro l’questa sera all’Allianz Stadium (vedi articolo). SCELTE? Le novità sulla probabile formazione dellasono arrivate da Sky Sport. Così ha parlato il giornalista Giovanni Guardalà a “Il Calcio è Servito”: «Lacontro l’di Simone Inzaghi la scorsa stagione ha perso sia Supercoppa Italiana sia Coppa Italia e Massimilianoci punta molto. Anche solo per la possibilità di poter accedere alle coppe europee in attesa di notizie riguardanti penalizzazioni e quant’altro.ha dichiarato di voler recuperare ciò che l’anno scorso è stato tolto ai bianconeri. Filip ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - D_NJM_ : RT @romeoagresti: #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today for Ju… - xxfede4 : RT @romeoagresti: #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today for Ju… -