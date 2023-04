Juventus-Inter | Allegri prepara ‘sorpresa’ in attacco! La probabile – CdS

(Di martedì 4 aprile 2023)è in programma questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sportpotrebbe giocare una carta a sorpresa in attacco SORPRESA –andrà in scena questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sportpuò contare su una ritrovata abbondanza in attacco. Dal 1? dovrebbero partire Vlahovic e Di Maria, ma il tecnico bianconero potrebbe sorprendere tutti e schierare il rientrante Milik in coppia col serbo. A centrocampo rientrano Rabiot e Kostic. A completare il reparto Locatelli e Fagioli con Cuadrado ad agire sulla corsia di destra. In difesa, davanti a Perin, ci sarà il terzetto Gatti-Bremer-Danilo con il rientrante Alex Sandro che, non al meglio, partirà dalla panchina. Fonte: Corriere dello Sport – Filippo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - forumJuventus : Allegri pre #JuveInter: “Domani bisogna creare i presupposti per passare il turno. Chiesa è a disposizione. Pogba e… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Questa sera semifinale di Coppa Italia??, tra l'Inter di Lautaro e la Juventus di Di Maria. Sfida tra grandi numeri ??,… -

Copione della partita uguale a quella di Reggio Emilia:avanti con Barella, ribaltata all'... seguita da altre due sconfitte, contro(1 - 0) e Bologna (1 - 2) che portano a 10 le gare ...Commenta per primo La prima semifinale di andata di Coppa Italia si gioca a Torino, pochissimi giorni dopo le 'mani' () di Rabiot e Vlahovic in(0 - 1) di campionato. Il post - gara è passato dopo vari movimenti visti e rivisti al rallentatore. Potrebbe essere il motivo in più per spegnere il match e non regalare il massimo ...4 chilometri dividono il Da Luz (stadio del Benfica) dal José Alvalade (stadio dello Sporting) e quisi giocheranno l'Europa. Tra una settimana al Da Luz l'di Simone Inzaghi contro il Benfica di Schimdt, prima in Portogallo con dieci punti sul Porto. Dal quartiere Benfica , ...

Non ci sarà grande spazio per il turnover, la Juventus di Max Allegri ha la Coppa Italia come obiettivo stagionale. Sulle fasce Cuadrado e Kostic sembrano essere sicuri del posto, così come Fagioli, L ...Sarà di nuovo derby d’Italia. Juventus ed Inter si incroceranno questa sera per la semifinale di Coppa Italia, che potrebbe rappresentare uno snodo importante per entrambe le compagini. Al di là dell’ ...