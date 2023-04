Juventus-Inter, Allegri: “Pareggio giusto, partita equilibrata” (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Mediaset il Pareggio 1-1 maturato nel finale contro l’Inter: “Non so niente, era finita la partita e sono andato dentro. Niente di chè, un po’ di confusione alla fine di una partita equilibrata. Sapevamo delle difficoltà della partita. Noi abbiamo finito la partita in crescendo, abbiamo velocizzato un po’ l’azione. Detto questo dispiace, la partita era finita, bisognava essere più svelti e andare in pressione sulla palla e poi c’è stata questa ingenuità ma il risultato alla fine è giusto. La squadra è in buona condizione e sapevamo che quella che contava era la partita di ritorno. Durante la sosta abbiamo lavorato, però c’erano una buona condizione ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Massimilianoha commentato ai microfoni di Mediaset il1-1 maturato nel finale contro l’: “Non so niente, era finita lae sono andato dentro. Niente di chè, un po’ di confusione alla fine di una. Sapevamo delle difficoltà della. Noi abbiamo finito lain crescendo, abbiamo velocizzato un po’ l’azione. Detto questo dispiace, laera finita, bisognava essere più svelti e andare in pressione sulla palla e poi c’è stata questa ingenuità ma il risultato alla fine è. La squadra è in buona condizione e sapevamo che quella che contava era ladi ritorno. Durante la sosta abbiamo lavorato, però c’erano una buona condizione ...

