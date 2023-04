Juventus-Inter, Allegri: “Gara equilibrata” (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro l’Inter, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello Juventus Stadium ai microfoni di Sport Mediaset. “Non so niente di cosa sia successo dopo il triplice fischio, sono andato negli spogliatoi prima. Non ho visto l’espulsione di Cuadrado. Niente di che, un po’ di confusione dopo una Gara equilibrata. L’Inter veniva da un momento non facile, ma è sempre l’Inter. Noi abbiamo finito la Gara in crescendo, detto questo dispiace ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Massimilianonel post partita di, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dellaMassimiliano, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro l’, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match delloStadium ai microfoni di Sport Mediaset. “Non so niente di cosa sia successo dopo il triplice fischio, sono andato negli spogliatoi prima. Non ho visto l’espulsione di Cuadrado. Niente di che, un po’ di confusione dopo una. L’veniva da un momento non facile, ma è sempre l’. Noi abbiamo finito lain crescendo, detto questo dispiace ...

