Juventus-Inter 1-1, Lukaku allo scadere risponde a Cuadrado. La partita finisce in rissa: tre espulsi (Di martedì 4 aprile 2023) La semifinale di andata di Coppa Italia si infiamma nel finale, con gol ed espulsioni sul risultato di 1-1. Cuadrado illude la Juve, Lukaku la riacciuffa a tempo scaduto su rigore, ma poi i nervi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023) La semifinale di andata di Coppa Italia si infiamma nel finale, con gol edoni sul risultato di 1-1.illude la Juve,la riacciuffa a tempo scaduto su rigore, ma poi i nervi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Martinapilla87 : RT @pazzamentejuve: 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore. [Opta] #… - AleCat_91 : JUVENTUS - INTER 1-1: LA RISSA FINALE DOPO IL RIGORE DI LUKAKU, DOVREBBE... -