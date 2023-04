Juventus-Inter (1-1), Inzaghi: “Fraintesa l’esultanza di Lukaku” (Di martedì 4 aprile 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita il match Juventus-Inter ai microfoni di Mediaset. Il derby nazionale approda in Coppa Italia in questa semifinale d’andata ricca di colpi di scena. Finisce 1-1 tra bianconeri e nerazzurri: il gol di Cuadrado al 83’ sancisce un vantaggio smorzato poi nel finale, a causa del rigore di Lukaku al 90+5’ che decreta il pareggio. Ritorno a San Siro il 26 aprile. Juventus e Inter non si fanno troppo male con un pareggio che apre la strada ad un ritorno scoppiettante. Si, perché gli autori dei due gol, Cuadrado e Lukaku, salteranno la gara di ritorno al Meazza: dopo il pareggio, l’attaccante belga si è lasciato andare ad una esultanza a dir poco polemica, attaccando chiaramente i tifosi ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 aprile 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Mediaset. Il derby nazionale approda in Coppa Italia in questa semifinale d’andata ricca di colpi di scena. Finisce 1-1 tra bianconeri e nerazzurri: il gol di Cuadrado al 83’ sancisce un vantaggio smorzato poi nel finale, a causa del rigore dial 90+5’ che decreta il pareggio. Ritorno a San Siro il 26 aprile.non si fanno troppo male con un pareggio che apre la strada ad un ritorno scoppiettante. Si, perché gli autori dei due gol, Cuadrado e, salteranno la gara di ritorno al Meazza: dopo il pareggio, l’attaccante belga si è lasciato andare ad una esultanza a dir poco polemica, attaccando chiaramente i tifosi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - michelamariani5 : RT @SimoneTogna: “#Lukaku è stato oggetto di deprecabili insulti razzisti da parte dei tifosi della #juventus. Questo non può essere accett… - pablotheprince : RT @capuanogio: ?? Riabilitare #Lukaku, cancellare i razzisti dagli stadi. Per uscire dalla figuraccia mondiale del finale di #JuventusInte… -