Juventus-Inter 1-1, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023. SBLOCCATI ALL’ULTIMO! – L’Inter si prende un fondamentale pareggio sull’ultimo pallone! A pochi secondi dalla fine di tre minuti di recupero Gleison Bremer gioca a pallamano per l’ennesima volta nelle ultime partite della Juventus e regala un rigore che Romelu Lukaku trasforma. Questo pareggia il solito gol di Juan Guillermo Cuadrado, in una partita che sembrava destinata allo 0-0. Poi doppia rissa: espulsi Lukaku, Juan Guillermo Cuadrado e Samir Handanovic. Niente “corto muso” per Massimiliano Allegri, ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per l’andatadi2022-2023. SBLOCCATI ALL’ULTIMO! – L’si prende un fondamentale pareggio sull’ultimo pallone! A pochi secondi dalla fine di tre minuti di recupero Gleison Bremer gioca a pallamano per l’ennesima volta nelle ultime partitee regala un rigore che Romelu Lukaku trasforma. Questo pareggia il solito gol di Juan Guillermo Cuadrado, in unache sembrava destinata allo 0-0. Poi doppia rissa: espulsi Lukaku, Juan Guillermo Cuadrado e Samir Handanovic. Niente “corto muso” per Massimiliano Allegri, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - ProsperoMorra : RT @OptaPaolo: 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore. Dischett… - ulovejd_ : RT @DiMarzio: #CoppaItaliaFrecciarossa | #JuveInter, espulsi #Lukaku e #Cuadrado, e triplice fischio scoppia la rissa -