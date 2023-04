Juventus-Inter (1-1), Allegri: “Partita equilibrata” (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato nel post-Partita il match Juventus-Inter ai microfoni di Mediaset. Il derby nazionale approda in Coppa Italia in questa semifinale d’andata ricca di colpi di scena. Finisce 1-1 tra bianconeri e nerazzurri: il gol di Cuadrado al 83’ sancisce un vantaggio smorzato poi nel finale, a causa del rigore di Lukaku al 90+5’ che decreta il pareggio. Ritorno a San Siro il 26 aprile. Juventus e Inter non si fanno troppo male con un pareggio che apre la strada ad un ritorno scoppiettante. Si, perché gli autori dei due gol, Cuadrado e Lukaku, salteranno la gara di ritorno al Meazza: dopo il pareggio, l’attaccante belga si è lasciato andare ad una esultanza a dir poco polemica, attaccando chiaramente i tifosi bianconeri. Ne ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano, tecnico della, ha commentato nel post-il matchai microfoni di Mediaset. Il derby nazionale approda in Coppa Italia in questa semifinale d’andata ricca di colpi di scena. Finisce 1-1 tra bianconeri e nerazzurri: il gol di Cuadrado al 83’ sancisce un vantaggio smorzato poi nel finale, a causa del rigore di Lukaku al 90+5’ che decreta il pareggio. Ritorno a San Siro il 26 aprile.non si fanno troppo male con un pareggio che apre la strada ad un ritorno scoppiettante. Si, perché gli autori dei due gol, Cuadrado e Lukaku, salteranno la gara di ritorno al Meazza: dopo il pareggio, l’attaccante belga si è lasciato andare ad una esultanza a dir poco polemica, attaccando chiaramente i tifosi bianconeri. Ne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - chicco288 : RT @calciomercatoit: ??Termina in parità l'andata delle semifinali di #CoppaItalia tra #Juventus ed #Inter. Chi la spunterà? - Cardlen : RT @davcoppo: Juventus-Inter di Coppa Italia a livello di passaggi sbagliati e bruttezza deliberatamente messa in campo forse uno dei punti… -