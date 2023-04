Juventus, i convocati di Allegri per il match di stasera contro l’Inter (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l’Inter Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di stasera di Coppa Italia contro l’Inter. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Massimiliano, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista delMassimiliano, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista deldidi Coppa Italia. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24.

