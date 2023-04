Juventus | Del Piero firma una “doppietta” | sarà sulle tribune dello Stadium per la sfida con l’Inter

(Di martedì 4 aprile 2023) Ancora una “” per Del: la leggenda dellainfatti, dopo aver visto all’Allianzla gara di campionato contro il Verona, vinta per 1-0,in tribuna anche questa sera, ad assistere alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro. I tifosi, così come l’ex numero 10, sperano quindi che la sua presenza porti fortuna esattamente come sabato sera. SportFace.

Come riferito da Gianlucadimarzio.com, questa sera all'Allianz Stadium è atteso nuovamente l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, che assisterà al Derby d'Italia di Coppa Italia tra Juventus e ...Federico Chiesa torna nella lista dei convocati della Juventus per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma questa sera alle ore 21 all’Allianz Stadium. Questa la lista ...