Juve, Soulé: «Sto imparando da Di Maria, sulla Nazionale…» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Matias Soulé, giovane attaccante della Juventus, sulla sue esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Matias Soulé ha parlato a TNT Sports della Juventus. PAROLE – «Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale. Ammiro tutto di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto imparando. Nazionale? Ero un po’ timido nelle prime sessioni di allenamento. Scaloni mi ha detto che dovevo lasciarmi andare di più, che stavo andando bene». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Matias, giovane attaccante dellantus,sue esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Matiasha parlato a TNT Sports dellantus. PAROLE – «Ogni giorno imparo di piùsquadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale. Ammiro tutto di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto. Nazionale? Ero un po’ timido nelle prime sessioni di allenamento. Scaloni mi ha detto che dovevo lasciarmi andare di più, che stavo andando bene». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

