Juve, Soulé: «Di Maria? Ammiro tutto di lui, Scaloni mi ha detto di lasciarmi andare» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Matias Soulé su Barrenechea: «É come un fratello per me, sono contento che sia in prima squadra» Il giovane argentino della Juve, Matias Soulé, ha parlato a TNT Sports. Di seguito le sue parole sugli altri argentini in bianconero e sulla nazionale. DI Maria – «Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale. Ammiro tutto di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto imparando». BARRENECHEA – «Con Enzo stiamo tutto il giorno insieme. È come un fratello per me. Ora lo hanno confermato in prima squadra e sono molto contento per lui». NAZIONALE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Matiassu Barrenechea: «É come un fratello per me, sono contento che sia in prima squadra» Il giovane argentino della, Matias, ha parlato a TNT Sports. Di seguito le sue parole sugli altri argentini in bianconero e sulla nazionale. DI– «Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale.di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto imparando». BARRENECHEA – «Con Enzo stiamoil giorno insieme. È come un fratello per me. Ora lo hanno confermato in prima squadra e sono molto contento per lui». NAZIONALE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: #Soulé a TNT Sports ?? Alla #Juve ogni giorno imparo di più: guardo ogni dettaglio e #DiMaria che è eccezionale: come porta p… - Giovann39862505 : RT @SCUtweet: #Soulé a TNT Sports ?? Alla #Juve ogni giorno imparo di più: guardo ogni dettaglio e #DiMaria che è eccezionale: come porta p… - CalcioNews24 : Juve, Soulé: «Di Maria? Ammiro tutto di lui, Scaloni mi ha detto di lasciarmi andare» - ZonaJuventina : RT @SCUtweet: #Soulé a TNT Sports ?? Alla #Juve ogni giorno imparo di più: guardo ogni dettaglio e #DiMaria che è eccezionale: come porta p… - GianmarcoQuaio2 : RT @SCUtweet: #Soulé a TNT Sports ?? Alla #Juve ogni giorno imparo di più: guardo ogni dettaglio e #DiMaria che è eccezionale: come porta p… -

Juve, Soulè:'Di Maria è eccezionale. La nazionale Incredibile, però...' ... anche lui prodotto del vivaio bianconero: 'Sono contento l'abbiamo confermato in prima squadra, è come un fratello per me , siamo tutti i giorni insieme.' ALBICELESTE - In conclusione, Soulé ha ... Juve, Soulé e i segreti del maestro Di Maria: 'Ecco cosa mi ha spiegato' Uno di questi è stato Matias Soulé , catapultato dalla Next Gen alla Juve dei grandi, con l'argentino che resterà con Massimiliano Allegri e che ormai da tempo è entrato nel giro delle rotazioni del ... Juve, Soulé: "Sto imparando da Di Maria, sulla Nazionale" Le parole di Matias Soulé, giovane attaccante della Juventus, sulla sue esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Matias Soulé ha parlato a TNT Sports della Juventus. PAROLE - "Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È ... ... anche lui prodotto del vivaio bianconero: 'Sono contento l'abbiamo confermato in prima squadra, è come un fratello per me , siamo tutti i giorni insieme.' ALBICELESTE - In conclusione,ha ...Uno di questi è stato Matias, catapultato dalla Next Gen alladei grandi, con l'argentino che resterà con Massimiliano Allegri e che ormai da tempo è entrato nel giro delle rotazioni del ...Le parole di Matias, giovane attaccante della Juventus, sulla sue esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Matiasha parlato a TNT Sports della Juventus. PAROLE - "Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È ... Disco Diva 2023: annunciati i main artist della nona edizione Vivere Pesaro