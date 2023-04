Juve | l’esito del ricorso sulla carta Covisoc | clamoroso dietrofront

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Consiglio di Stato si è espresso ufficialmente sulpresentato dalla FIGC in merito all’utilizzo dellaIl Consiglio di Stato si è espresso in maniera definitiva sull’ormai celebre, ovvero il dialogo tra FIGC e la. Il presidente Gravina aveva fattoin merito alla decisione del Tar di consegnare ai legali dellantus e di Fabio Paratici questo documento. In questi ultimi minuti il Consiglio di Stato ha però confermato la decisione del Tar, dichiarando come improcedibile ildella Federazione. Lapotrà quindi utilizzare il documento per la propria difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

