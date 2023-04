Juve-Inter | scorie e veleni | Lukaku segna e tensione finale

(Di martedì 4 aprile 2023)acceso quello train Coppa Italia,in pieno recuperoed esulta verso i tifosi bianconeriacceso quello train Coppa Italia,in pieno recuperoed esulta verso i tifosi bianconeri. Esultanza che ha scatenato la prima rissa in campo con il belga che viene ammonito nuovamente e quindi espulso. Poi al fischio, Handanovic e Cuadrado mentre provavano a chiarire l’episodio hanno provocato altra. Espulsi entrambi che dunque salteranno la prossima partita.che proseguono anche nel tunnel per andare negli spogliatoi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - _BeFootball : ? C'est parti au Juventus Stadium ! JUVE ?? 0-0 ?? INTER #CoppaItalia | #JuveInter - 0703mb : RT @irrisolvibile: Stasera la Juve va in campo contro - L'Inter - La FIGC - L'arbitro - Ceferin - La magistratura - La vecchia,amica di Ce… - R_Pini_17 : Lukaku è un giocatore dell’Inter di altezza 1,91 metri e 103 kg di penso ma nonostante questo è un piccolo ed insig… -

Gara dal grade equilibrio quella tra Juventus e, con una palpabile tensione in campo. E sui social i tifosi dellamettono nel mirino Barella e Simone Inzaghi per i loro atteggiamenti nei ...Partita bloccata quella tra Juventus eprima del guizzo di Cuadrado. Max Allegri ha puntato sulla coppia d'attacco composta da Vlahovic e Di Maria per arginare la difesa di Simone Inzaghi , ma per gran parte del match la situazione è ...Dimarco 6 - Apporto continuo sul binario sinistro, anche se gli manca il guizzo - da fermo e in movimento - per far male alla(68 Gosens 5,5 - L'non sfonda a quel lato con l'ingresso del ...

Juve-Inter 1-1: gol di Cuadrado e Lukaku | Risultato Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Succede di tutto all'ultimo in Juventus-Inter. L'arbitro Massa ha assegnato nell'ultimo dei tre minuti di recupero un calcio di rigore ai nerazzurri: non sbaglia Lukaku, che però viene espulso in ...Incredibile epilogo in Juventus-Inter, accade tutto nel finale: all’82’ il gol di Cuadrado, al 95' il rigore di Lukaku, Poi finisce con un parapiglia generale e tre espulsi. Si deciderà a San Siro. La ...