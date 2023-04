Juve - Inter quote marcatori: Lautaro per sfatare un tabù, Kostic si esalta (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo le due sfide in campionato, entrambe vinte dai bianconeri, Juventus e Inter si riaffrontano all'Allianz Stadium per l'andata della semifinale di Coppa Italia (il ritorno a San Siro è in programma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo le due sfide in campionato, entrambe vinte dai bianconeri,ntus esi riaffrontano all'Allianz Stadium per l'andata della semifinale di Coppa Italia (il ritorno a San Siro è in programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - mexinamarco : @Gazzetta_it Ogni scontro tra Juve e Inter, puntuali come la morte, andate ad intervistare questo insetto giusto pe… - ILoveAlexDP10 : RT @Diotreme1: NOVITÀ IN CASA JUVE! Stasera Alessandro #DelPiero sarà nuovamente allo stadio per #JuveInter. #Juventus #JuventusInter #Copp… -