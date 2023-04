Juve-Inter, Lukaku espulso e caos finale: cosa è successo (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Romelu Lukaku espulso, come Juan Cuadrado e Samir Handanovic. Juventus-Inter, gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, finisce con 3 cartellini rossi in epilogo incandescente dopo il rigore dell’1-1 nerazzurro trasformato da Lukaku. Il centravanti belga, dopo aver schivato il rosso diretto per un’entrata su Federico Gatti, rimedia il secondo cartellino giallo dopo il penalty realizzato. L’arbitro Massa adotta il provvedimento disciplinare per sanzionare l’esultanza di Lukaku: saluto militare e dito davanti alla bocca, una scena che – come documentano anche diverse foto – è stata proposta da Lukaku anche in Nazionale. Per il direttore di gara, evidentemente, nella circostanza si tratta di una provocazione verso gli spalti. La ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Romelu, come Juan Cuadrado e Samir Handanovic.ntus-, gara d’andata della semidi Coppa Italia, finisce con 3 cartellini rossi in epilogo incandescente dopo il rigore dell’1-1 nerazzurro trasformato da. Il centravanti belga, dopo aver schivato il rosso diretto per un’entrata su Federico Gatti, rimedia il secondo cartellino giallo dopo il penalty realizzato. L’arbitro Massa adotta il provvedimento disciplinare per sanzionare l’esultanza di: saluto militare e dito davanti alla bocca, una scena che – come documentano anche diverse foto – è stata proposta daanche in Nazionale. Per il direttore di gara, evidentemente, nella circostanza si tratta di una provocazione verso gli spalti. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - JacopoMatt : RT @Giamssss: La rissa finale di juve Inter ma con la musica di Wii Sports - MattiaPozzoli : RT @Alex_Cavasinni: ???? VERGOGNA in #JUVE-#INTER: una #MASSA di somari contro #LUKAKU. Schifo #FINOALLAFINE (non solo in campo) ???? ?? press… -