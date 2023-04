Juve-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di martedì 4 aprile 2023)ntus-(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Episodi? In Juve-Inter ci sono sempre, ricordiamoci l'anno scorso...' Allegri non vuole parlare di arbitri ?? - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Sekulov sul canale Twitch dei bianconeri ?? - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - CalcioNews24 : #JuveInter: le probabili formazioni - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Inter, niente ritiro: scelta di Inzaghi. Ricorso D'Ambrosio? Una beffa per il club -

Il calcio insegna a non fidarsi mai delle apparenze. Meglio la sostanza. Ed appunto la sostanza dio di Juventus eè quella che quest'anno ha giocato tiri mancini: a tifosi ed anche critica. Per i dirigenti meglio ripassare. Dunque, a inizio stagione, l'galleggiava fra i ...Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. L'in difficoltà non lascia tranquillo Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus. "Restano una squadra molto forte, soprattutto nelle coppe. I nerazzurri non hanno avuto la giusta continuità ...... la Juventus avrebbe dovuto dimostrare subito di aver inanellato un buon filotto, dando felice seguito alla vittoria di Milano contro l'e ben proseguendo quel cammino iniziato nel 2023 che, ...

Juventus-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in Coppa Italia. QUI JUVE - Ancora senza gli indisponibili Bon ...I bianconeri si sono mossi per capire i margini di un potenziale colpo di mercato al top per la difesa. Il contratto del centrale scadrà nel 2024 ...