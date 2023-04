Juve-Inter, le probabili formazioni (Di martedì 4 aprile 2023) Alle 21:00 l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juve e Inter, ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Inzaghi Alle 21:00 la sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, ecco le probabili formazioni con le scelte di Inzaghi e Allegri. JuveNTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado/De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri. Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Alle 21:00 l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra, ecco lecon le scelte di Allegri e Inzaghi Alle 21:00 la sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia trantus ed, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Allegri.NTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado/De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.(3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

