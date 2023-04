Juve-Inter | l'atmosfera si scalda | la Curva Nord a Torino dopo 3 anni | insulti al pullman nerazzurro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - Gazzetta_it : #Juve, i precedenti ti sorridono: 5 semifinali con l'Inter e 5 vittorie #CoppaItalia - davide63277649 : Ho avuto la brutta idea di guardare il primo tempo di Juve-Inter: noia mortale, livello bassissimo, partita da terz… - mauro_prl8 : #JuventusInter L’impressione da questi primi 40 minuti è che l’Inter cerchi di attaccare con più pazienza e soprat… -

MILANO - Nel pre - partita didi Coppa Italia, è intervenuto in esclusiva a Mediaset l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta . Ecco cosa ha detto: "Come si esce da questo momento negativo Serve ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti coppa italia, le storie dei derby in Coppa Italia Dalle due finali vinte dall'in 120 giorni alle prime due conquistate dalla. L'ouverture di ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...

In questo momento si sta giocando Juventus–Inter, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Un match sempre atteso, sentito e anche molto importante per il portiere nerazzurro Samir ...Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima di Juventus-Inter. "È chiaro, anche economicamente - ha aggiunto - che essere fuori dai primi quattro posti ci obbligherebbe a rivedere tutti i ...