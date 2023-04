Juve - Inter, i convocati di Allegri: la decisione su Chiesa (Di martedì 4 aprile 2023) Alle ore 21 ci sarà il derby d'Italia di Coppa Italia tra Juventus e Inter , valido per la semifinale d'andata. Allegri ha sciolto le riserve sui calciatori a disposizione dopo la rifinitura di questa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 aprile 2023) Alle ore 21 ci sarà il derby d'Italia di Coppa Italia trantus e, valido per la semifinale d'andata.ha sciolto le riserve sui calciatori a disposizione dopo la rifinitura di questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - robertorodi76 : RT @irrisolvibile: Stasera la Juve va in campo contro - L'Inter - La FIGC - L'arbitro - Ceferin - La magistratura - La vecchia,amica di Ce… - sportli26181512 : Alex Del Piero vedrà Juventus-Inter all'Alllianz Stadium: 2 volte in 4 giorni. Alessandro Del Piero, dopo aver assi… -

Juve - Inter, i convocati di Allegri: la decisione su Chiesa Alle ore 21 ci sarà il derby d'Italia di Coppa Italia tra Juventus e Inter , valido per la semifinale d'andata. Allegri ha sciolto le riserve sui calciatori a disposizione dopo la rifinitura di questa mattina. Ancora assenti Kaio Jorge, Pogna e Bonucci . Si rivedono ... Chiesa e Pogba per Juve - Inter: la scelta UFFICIALE di Allegri Il tecnico dei bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i nerazzurri. Ecco chi sarà presenteStasera sarà tempo di Coppa Italia per Juventus e Inter. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi si affrontano a Torino, all'Allianz Arena, per la semifinale di andata. Federico Chiesa - Calciomercato.itC'era attesa per ... Calciomercato Juve, sgambetto all'Inter per Bastoni Calciomercato Juve, i bianconeri stanno pensando alla possibilità di strappare Alessandro Bastoni all'Inter Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve starebbe pensando ad uno 'sgambetto' di mercato all'Inter. I dirigenti bianconeri stanno infatti monitorando la situazione di Alessandro Bastoni: ... Alle ore 21 ci sarà il derby d'Italia di Coppa Italia tra Juventus e, valido per la semifinale d'andata. Allegri ha sciolto le riserve sui calciatori a disposizione dopo la rifinitura di questa mattina. Ancora assenti Kaio Jorge, Pogna e Bonucci . Si rivedono ...Il tecnico dei bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i nerazzurri. Ecco chi sarà presenteStasera sarà tempo di Coppa Italia per Juventus e. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi si affrontano a Torino, all'Allianz Arena, per la semifinale di andata. Federico Chiesa - Calciomercato.itC'era attesa per ...Calciomercato, i bianconeri stanno pensando alla possibilità di strappare Alessandro Bastoni all'Secondo quanto riportato da Tuttosport, lastarebbe pensando ad uno 'sgambetto' di mercato all'. I dirigenti bianconeri stanno infatti monitorando la situazione di Alessandro Bastoni: ... Due milioni per la finale, la nuova Supercoppa da 23 mln e...: le semifinali fanno ricchi La Gazzetta dello Sport Juventus-Inter, Del Piero sarà nuovamente all’Allianz Stadium: segnale alla dirigenza COPPA ITALIA Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col Verona, Chiesa in panchina Molti tra… ... Juventus-Inter, i convocati di Allegri: presenti Vlahovic e Di Maria, si rivede Chiesa I convocati di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la sfida contro l'Inter: presenti Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, si rivede Federico Chiesa Alle ore 21:00 della giornata odierna, ... COPPA ITALIA Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col Verona, Chiesa in panchina Molti tra… ...I convocati di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la sfida contro l'Inter: presenti Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, si rivede Federico Chiesa Alle ore 21:00 della giornata odierna, ...