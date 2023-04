Juve-Inter finisce 1-1 con rissa finale: Lukaku pareggia su rigore la rete di Cuadrado, espulsi al termine insieme a Handanovic (Di martedì 4 aprile 2023) Nella semifinale di andata di Coppa Italia succede tutto nel finale: sblocca il colombiano all’83’, pari dal dischetto del belga a tempo scaduto Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Nella semidi andata di Coppa Italia succede tutto nel: sblocca il colombiano all’83’, pari dal dischetto del belga a tempo scaduto

