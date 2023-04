Juve-Inter: Europa, Supercoppa e fattore economico, ecco quanto vale la Coppa Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Semifinali di Coppa Italia al via. La Juventus affronta questa sera l'Inter nell'andata dell'ultimo doppio confronto della Coppa... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Semifinali dial via. Lantus affronta questa sera l'nell'andata dell'ultimo doppio confronto della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - juve_grecchi : RT @irrisolvibile: Stasera la Juve va in campo contro - L'Inter - La FIGC - L'arbitro - Ceferin - La magistratura - La vecchia,amica di Ce… - Marko22402520 : @sportface2016 Infatti...solo alla juve godeva di certe protezioni...all'Inter è venuta fuori solo la sua arroganza -