Juve - Inter | che sfida! Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

(Di martedì 4 aprile 2023) Il match di questa sera trametterà in palio una fetta di finale di, visto che la sfida vale per l'andata delle semifinali della manifestazione tricolore. Il ritorno è in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - Tommy29763194 : RT @irrisolvibile: Stasera la Juve va in campo contro - L'Inter - La FIGC - L'arbitro - Ceferin - La magistratura - La vecchia,amica di Ce… - pelliz_86 : RT @Boboj29: Juve-Inter Noi abbiamo gia' dato !!! -

Il match di questa sera trametterà in palio una fetta di finale di Coppa Italia , visto che la sfida vale per l'andata delle semifinali della manifestazione tricolore. Il ritorno è in programma al Meazza, con le ...... l'ex capitano bianconero (48 anni) sarà allo Stadium di Torino anche questa sera per la semifinale d'andata in Coppa Italia contro l'. LA STORIA - Del Piero è in Italia con le sue ADP10 ...TORINO - Alessandro Del Piero sarà nuovamente in tribuna allo Juventus Stadium in occasione. L'ex capitano della, dopo molto tempo, per il match di campionato contro il Verona. Del Piero, che adesso vive in Spagna, si trova a Torino con i ragazzi della sua Academy facendo visita alla squadra di ...

2 volte in 4 giorni. Alessandro Del Piero, dopo aver assistito lo scorso sabato alla sfida di campionato contro il Verona, sarà presente allo Stadium anche per la semifinale d'andata di Coppa Italia ...I bianconeri in questa stagione sono protagonisti su più fronti, stasera saranno in campo contro l’Inter in Coppa Italia ma non era alla gara che erano state riversate le attenzioni della Juve nella ...