Juve-Inter, Bonolis punge i bianconeri: “il pericolo numero 1? L’arbitro” (Di martedì 4 aprile 2023) Si avvicina sempre di più Juventus-Inter, sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia. Le due squadre sono reduci da un momento di forma completamente diverso, i bianconeri sono lanciati verso il quarto posto mentre i nerazzurri sono in difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. L’atmosfera è già caldissima, in particolar modo non sono passate inosservate le dichiarazioni di Paolo Bonolis a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il primo riferimento è sulla posizione di Simone Inzaghi: “non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionato Interrotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore. Chiaro, il tifoso non è contento, ma secondo me è più importante pensare di ricostruire partendo dai giovani, senza essere ghiotti di vittorie ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Si avvicina sempre di piùntus-, sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia. Le due squadre sono reduci da un momento di forma completamente diverso, isono lanciati verso il quarto posto mentre i nerazzurri sono in difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico. L’atmosfera è già caldissima, in particolar modo non sono passate inosservate le dichiarazioni di Paoloa ‘La Gazzetta dello Sport’. Il primo riferimento è sulla posizione di Simone Inzaghi: “non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionatorotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore. Chiaro, il tifoso non è contento, ma secondo me è più importante pensare di ricostruire partendo dai giovani, senza essere ghiotti di vittorie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Sekulov sul canale Twitch dei bianconeri ?? - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ilbianconerocom : 'La Juve punta forte su Vlahovic', il gol su azione manca da un'eternità: con l'Inter sa già come si fa… - 03Cannella : @Pasky973 Non verrà mai alla Juve, tifa Inter da sempre, se non dovesse restare va all’estero -