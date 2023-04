Juve-Inter | atmosfera calda | la Curva Nord a Torino dopo 3 anni | insulti al pullman nerazzurro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - _BeFootball : ? C'est parti au Juventus Stadium ! JUVE ?? 0-0 ?? INTER #CoppaItalia | #JuveInter - albasala777 : juve- inter se vince l’inter mi incazzo - ChiamarsiBomber : #JuveInter il nerazzurro #Barella preso di mira #JuventusInter -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. TOP: Bremer, Perin, Dimarco FLOP: Kostic, Darmian VOTI: a fine ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...MILANO - Nel pre - partita didi Coppa Italia, è intervenuto in esclusiva a Mediaset l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta . Ecco cosa ha detto: "Come si esce da questo momento negativo Serve ...

Come accaduto nel precedente stagionale a Torino, il primo tempo di Juventus-Inter finisce senza gol: 0-0 all'intervallo. Di Maria si accende subito, dopo cinque minuti Handanovic deve smanacciare in ...Juventus e Inter si ritrovano faccia a faccia in occasione delle semifinali di Coppa Italia, decise a portare valore ad una stagione delicatissima e ricca delle più svariate problematiche. Le due ...