Juve-Inter | atmosfera calda | la Curva Nord a Torino dopo 3 anni | insulti al pullman nerazzurro Cori per Del Piero

Pronti, partenza, via ed è subito super Angel Di Maria . Il match dell' Allianz Stadium tra ed, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia , è stato subito arricchito da una grande giocata del Fideo . Dopo soli 4' di gara, infatti, l'argentino è stato ben servito da Vlahovic nella ...La situazione riguardante Juventus -non è passata indifferente ai tifosi che si sono espressi così sui social.Lo ha detto l'amministratore delegato dell', Beppe Marotta, pochi minuti prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia al Meazza contro la Juventus . "Simone Inzaghi esonerato", ecco il ...

Juve-Inter 0-0: Diretta Coppa Italia

65' - Doppio cambio nella Juventus: escono Fagioli e Di Maria, entrano Miretti e Chiesa. 64' - Occasione Inter! Mkhitaryan aggancia palla al limite dell'area, si porta la sfera sul mancino e calci in ...Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia (segui QUI il nostro live).