Juve-Inter 1-1 | Lukaku all’ultimo secondo su rigore e dopo succede il finimondo

(Di martedì 4 aprile 2023) Infuocato derby d’Italia per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia trantus e. Il risultato finale è di 1-1 con pareggiosuda parte diil gol del vantaggio di Cuadrado. Tutto si deciderà nella partita di ritorno che ci sarà mercoledì 26 aprile, alle ore 21.00, allo Stadio “San Siro” di Milano. Sembrava tutto decisoil gol di Cuadrado all’81’, ma un regalo di Bremer concede unall’segna e da quel momento non c’è più pace. Espulsoper l’esultanza sotto la curvantina, poi litigano Handanovic e Cuadradoil fischio finale con altre due espulsioni e ...

Nervi tesi per Di Maria nella sfida tra Juventus e. Non la migliore partita per l'argentino che al 65esimo è stato sostituito da Allegri per inserire Chiesa. L'ex PSG non dava il supporto che serviva a Vlahovic e l'allenatore ha deciso per ...Sotto gli occhi di Ale Del Piero, all'Allianz si consuma il primo round della sfida che deciderà la prima delle finaliste di coppa Italia. Frafinisce 1 - 1 con le reti di Cuadrado al minuto 83, e il rigore realizzato da Lukaku al 95' dopo un fallo di mano di Bremer in area. Finale concitato e risse in campo: espulsi Lukaku e ...Succede tutto nei minuti finali. Una partita molto serrata quella tra Juventus e, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia , che si sblocca solo nei minuti finali con ...dellae al ...

Juventus-Inter 1-1, gol e highlights: Lukaku pareggia al 94' su rigore Sky Sport

Succede di tutto all'ultimo in Juventus-Inter. L'arbitro Massa ha assegnato nell'ultimo dei tre minuti di recupero un calcio di rigore ai nerazzurri: non sbaglia Lukaku, che però viene espulso in ...Incredibile epilogo in Juventus-Inter, accade tutto nel finale: all’82’ il gol di Cuadrado, al 95' il rigore di Lukaku, Poi finisce con un parapiglia generale e tre espulsi. Si deciderà a San Siro. La ...