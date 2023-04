Juve-Inter 1-0 LIVE | Cuadrado firma il vantaggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - _BeFootball : ? C'est parti au Juventus Stadium ! JUVE ?? 0-0 ?? INTER #CoppaItalia | #JuveInter - DiscepoliPrisco : Juve - Inter minuto 82, goal di Cuadrado. Mai una novità. #JuveInter - fedexcongiu : #JuveInter di #CoppaItalia. Basta mi fermo qui, il resto è solo bestemmie e insulti verso ogni etnia e razza (prese… -

, cori per Del Piero E come in occasione della gara contro l'Hellas, anche contro l'i tifosi juventini hanno voluto rendere omaggio a Del Piero. A inizio secondo tempo, infatti, ...... un errore di Marotta Dario Pellegrini , giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di, le due squadre che si ...Pronti, partenza, via ed è subito super Angel Di Maria . Il match dell' Allianz Stadium tra ed, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia , è stato subito arricchito da una grande giocata del Fideo . Dopo soli 4' di gara, infatti, l'argentino è stato ben servito da Vlahovic nella ...

Juve-Inter 1-0: gol di Cuadrado! | Diretta Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

68' - Azione tambureggiante dell'Inter chiusa dal mancino di Brozovic: palla alta. 66' - Danilo ci prova dai trenta metri, palla ampiamente a lato. 65' - Doppio cambio nella Juventus: escono Fagioli e ...La Juventus riceve l'Inter per l'andata delle semifinali di Coppa Italia e all'Allianz Stadium c'è un ospite speciale in tribuna: Alessandro Del Piero. L'ex capitano, dopo la presenza nella partita di ...