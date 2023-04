Juve-Inter 0-0 LIVE | Lautaro pericoloso di testa

(Di martedì 4 aprile 2023) Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Giochiamo contro una squadra che, insieme a Napoli e Milan, è la più forte in Italia, che parte sempre per poter vincere il campionato. L'ha tanta esperienza, è forte tecnicamente e fisicamente: dovremo fare tanta attenzione e giocare con umiltà e con la voglia di fare fatica". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano ..., scatta il conto alla rovescia: Allegri non vuole fermarsi Cresce l'attesa per una sfida attesa, una partita mai banale. Alle 21 il calcio d'inizio del primo atto della doppia sfida che ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...

4' - Occasione Juventus! Locatelli recupera palla a centrocapo, Vlahovic imbecca Di Maria che arriva al limite dell'area, salta Bastoni, e con il destro prova a trafiggere Handanovic sul palo lungo.JUVENTUS: 36 Perin; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 9 Vlahovic, 22 Di Maria. In panchina: 1 Szczesny, 23 ...