(Di martedì 4 aprile 2023) Il 19 aprile lantus vivrà uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. Non sul terreno di gioco, ma presso il Collegio di Garanzia dello Sport, dove si prenderà una decisione sulpresentato dal club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti in campionato per il caso plusvalenze e contro le inibizioni degli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : SPECIALE #JBLIVE ???? OGGI 18.30 Aperitivo di approfondimento prima di #JuveVerona: il ricorso #Juve spiegato bene… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, il ricorso sul -15 può influenzare l'ipotesi patteggiamento sulla manovra stipendi. Possibile mano pesante de… - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, il ricorso sul -15 può influenzare l'ipotesi patteggiamento sulla manovra stipendi. Possibile mano pesante de… - milanistapelato : RT @CalcioFinanza: #Juventus, il ricorso sul -15 può influenzare l'ipotesi patteggiamento sulla manovra stipendi. Possibile mano pesante de… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, il ricorso sul -15 può influenzare il patteggiamento: Il 19 aprile la Juventus vivrà uno… -

Commenta per primo È un periodo caldo per la, in campo e fuori. Mentre la squadra di Allegri si prepara per il rush finale in campionato, ... È atteso per il 19 aprile l'esito delal ...dell'Inter accolto solo in parte contro la squalifica di Danilo D'Ambro sio, che non sarà dunque a disposizione di Inzaghi per la gara contro la Salernitana . La Corte Sportiva d'Appello ......comportamento non regolamentare in campo' nel litigio con Paredes durante lo scorso Inter -. ... La Corte Sportiva d'Appello ha però respinto - parzialmente - ildel club nerazzurro, ...

Juve, rinviato il ricorso contro FIGC e Inter su Calciopoli Calcio e Finanza

E’ questa l’ultima indiscrezione che sta trapelando in questi giorni in casa Juve. Se per le partenze e i nuovi arrivi ... Bisognerà attendere il 19 aprile, data del ricorso al processo che porterà ad ...Il 19 aprile prossimo la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni avverso la sanzione di 15 punti di penalizzazione inflitta dalla Corte Federale ...