Juve e Inter, pari giusto e risse oscene. Ma Inzaghi sorride più di Allegri (Di martedì 4 aprile 2023) giusto così. Tranne, ovviamente, per le risse dopo il gol di Lukaku e al fischio finale. Risultato: 1-1. Ma ad espulsi ha perso l’Inter... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023)così. Tranne, ovviamente, per ledopo il gol di Lukaku e al fischio finale. Risultato: 1-1. Ma ad espulsi ha perso l’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - InterForEver71 : RT @Pistogolblasta2: Reati negli ultimi 2 anni: -#Inter 0 -#Juve, 17mila pagine probatorie. - robyriccio77 : RT @_vinz9: Non tifo Juve, non tifo Inter e non me ne frega nulla della partita. Ma se una curva ti ulula e ti canta cori razzisti, tu hai… -