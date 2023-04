Juve e carta Covisoc: ecco la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso Figc (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivato il parere del Consiglio di Stato per quanto riguarda la carta Covisoc , il documento che contiene il dialogo tra gli inquirenti Figc e la Covisoc e di cui la Juventus aveva chiesto la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivato il parere deldiper quanto riguarda la, il documento che contiene il dialogo tra gli inquirentie lae di cui lantus aveva chiesto la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daniimpera : RT @LeonettiFrank: Respinto il ricorso della Figc da parte del Consiglio di Stato, ora la 'carta segreta' Covisoc può essere usata dalla di… - LuigiTironel7 : @SalandinS Il ricorso è stato fatto in primo luogo per non far usare la carta ai legali della Juve (dopo il terzo g… - Mirettismo20 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, ufficiale: il Consiglio di Stato respinge il ricorso della #FIGC sulla carta Covisoc - Trinity180701 : @LeoG_00 @CalcioFinanza Guarda che il ricorso non è stato fatto affinché la carta non finisse nelle mani degli avvo… - leoJj80 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, ufficiale: il Consiglio di Stato respinge il ricorso della #FIGC sulla carta Covisoc -