Juve, De Marchi: «Vlahovic si sbloccherà e crescerà per poi diventare uno dei centravanti più interessanti» (Di martedì 4 aprile 2023) Marco De Marchi, ex giocatore della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri in questa stagione. Le dichiarazioni Marco De Marchi, ex giocatore della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Capitolo Pogba. Tornerà mai il giocatore ammirato nella prima esperienza a Torino?«Penso di essere uno delle migliaia di persone che sperano possano tornare ad essere quello che ha deliziato gli stadi in tutta Europa. Diciamo che lo stiamo aspettando, dopodiché non abbiamo la sfera di cristallo per poterlo dire. Siamo tutti in attesa di rivederlo sinceramente». Da Vlahovic, invece, si aspettava qualcosa in più? Come giudica il suo primo anno e mezzo?«Beh, da un giocatore del genere è ovvio che ci si aspetti sempre il massimo. Credo che lui, soprattutto quest’anno, non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Marco De, ex giocatore dellantus, ha parlato del momento dei bianconeri in questa stagione. Le dichiarazioni Marco De, ex giocatore dellantus, ha parlato in esclusiva antusnews24. Capitolo Pogba. Tornerà mai il giocatore ammirato nella prima esperienza a Torino?«Penso di essere uno delle migliaia di persone che sperano possano tornare ad essere quello che ha deliziato gli stadi in tutta Europa. Diciamo che lo stiamo aspettando, dopodiché non abbiamo la sfera di cristallo per poterlo dire. Siamo tutti in attesa di rivederlo sinceramente». Da, invece, si aspettava qualcosa in più? Come giudica il suo primo anno e mezzo?«Beh, da un giocatore del genere è ovvio che ci si aspetti sempre il massimo. Credo che lui, soprattutto quest’anno, non ...

