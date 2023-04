Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa #JuveInter - sportli26181512 : Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa: Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firm… - Gazzetta_it : Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa #JuveInter - FI69interista : @EdoardoMecca1 Vi siete portati avanti con l'espulsione di #Lukaku per l'esultanza ... è giusto ??? #Inter #Juve… - im____lc : @Adri_JUVE Non è saltato dritto, la palla stava uscendo e quindi si è buttato in avanti/di lato. Ci stá che l’abbia… -

Sotto gli occhi di Ale Del Piero, all'Allianz si consuma il primo round della sfida che deciderà la prima delle finaliste di coppa Italia. Frae Inter finisce 1 - 1 con le reti di Cuadrado al minuto 83, e il rigore realizzato da Lukaku al 95' dopo un fallo di mano di Bremer in area. Finale concitato e risse in campo: espulsi Lukaku e ...Abbiamo la possibilità di andarenelle due coppe, in campionato per il momento abbiamo fatto 59 punti e dobbiamo continuare a fare bene per mantenere questo distacco dalla quinta in classifica"...Sulla maturità della"È un altro test importante, stiamo crescendo. Quando siamo ad aprile ci sono partite da dentro e fuori. Ne abbiamo quattro e speriamo di andare. Se riusciremo a ...

LIVE - Juventus-Inter 1-0, la sblocca Cuadrado: Juve avanti Sportitalia

In porta Perin da una parte e Handanovic dall'altra; in avanti Di Maria con Vlahovic nella Juve, Dzeko e Lautaro Martinez nell'Inter. I big ci sono, con qualche riserva promossa titolare. Sempre ...La Juve festeggia con la rete di Cuadrado ma nel finale succede ... il match prende vita e i nerazzurri rispondono con una azione perfetta in avanti quando Brozovic dal limite ha sul destro la palla ...