Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrenchContin : E insomma, moviola alla mano, Juve con gran ladrata anche oggi. Avanti così, siamo abituati. - stefano_96ssl : @repubblica Intanto so costretti a vede la Curva Nord piena per Lazio juve, poi il resto si vedrà piu avanti. Gia s… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa #JuveInter - sportli26181512 : Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa: Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firm… - Gazzetta_it : Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa #JuveInter -

Allegri e Inzaghi: il metodoe quello dell'Inter . Il calendario della Juventus: serie A, ... Dimarco 6: palla al piede, ha la straordinaria facilità di guardaree lanciarsi negli spazi come ...... con la maglia dellaha segnato un solo gol su rigore negli ultimi 785 minuti (28' st Milik 6 : nelle gerarchie di Allegri resta comunquea Kean, con lui in campo è tutta laa ...Il derby d'Italia si accende negli ultimi istanti dopo ottanta minuti di grande tatticismo. Juan Cuadrado illude la Juventus a sette minuti dal novantesimo, ma al 50' del secondo tempo Romelu Lukaku ...

Juve avanti con Cuadrado, al 94’ Bremer regala a Lukaku il rigore del pari. Poi rissa e 3 e rossi La Gazzetta dello Sport

Miracolo del portiere interista. Faticano invece i nerazzurri in avvio, con il consueto problema della squadra di Inzaghi che tende a sbilanciarsi troppo per cercare di essere pericolosa in avanti. Ed ...In porta Perin da una parte e Handanovic dall'altra; in avanti Di Maria con Vlahovic nella Juve, Dzeko e Lautaro Martinez nell'Inter. I big ci sono, con qualche riserva promossa titolare. Sempre ...