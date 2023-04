Joseph Gordon-Levitt | Shailene Woodley e Richard Madden star del film Amazon Killer Heat

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 aprile 2023)saranno i protagonisti del nuovodegliStudios,reciteranno insieme nella prossima produzione targataStudios, il, basato sul racconto di Jo Nesbø "The Jelousy Man". A riportarlo è Deadline, che ci fornisce ulteriori dettagli sul progetto. Diretto da Philippe Lacôte (Night of the Kings, Run) e scritto da Roberto Bentivegna (House of Gucci), con revisioni per ...