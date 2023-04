Joaquín Cortés | il ballerino spagnolo ricoverato d’urgenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) –a Madrid. Come racconta lo stessodi flamenco su Instagram, qualche giorno fa mentre stava giocando con i figli è svenuto. “Sono arrivata al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa – si legge nel suo post – da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici. Sono sotto antibiotici e ossigeno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JOAQUI?N CORTE?S (@joaquincortesworld) Come riferito sempre via social dall’artista, 54 anni, “settimane fa ho iniziato a stare piuttosto male, avevo tosse, stanchezza, mal di testa…Nonostante ciò ho provato senza sosta per settimane”, esibendosi sia a Madrid che a ...