Nel mese di febbraio, Affleck ha recitato in uno spot della Dunkin' insieme a sua mogliein cui serve ignari partecipanti prima dell'arrivo dellache afferma: " Cosa stai facendo...Pensiamo a quella che assomiglia a, o al modello ispirato all'imprenditrice americana Iris Apfel. In generale, le Barbie da collezione che valgono una fortuna si identificano grazie ...approfondimentoe Ben Affleck nello spot delle ciambelle al Super Bowl FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Ben Affleck e Matt Damon, la storia della loro ...

Jennifer Lopez lancia il suo Spritz in bottiglia. Ecco com'è la Dolce vita secondo JLo Vanity Fair Italia

Jennifer Lopez ha creato il proprio brand di cocktail con poche calorie, e per farlo ha scelto di postare sul canale Instagram alcune foto e tratti di Capri. Martedì, la musicista, attrice e ...Dopo lo spot di Dunkin’ Donuts debuttato al Super Bowl che ha visto un cameo di Jennifer Lopez, l’attore ha girato una nuova pubblicità per l’azienda dove viene scambiato per il collega e amico Matt ...