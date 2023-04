Jankulovski provoca il Napoli | lo ha detto sulla sfida contro il Milan | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la partita di Lecce, in programma per venerdì alle 19:00, ilsarà impegnato nell’andata dei quarti di finale della UEFA Champions Leagueil, reduce a sua volta dalla vittoria al Maradona per 0-4. L’ex azzurro e rossonero Marekha analizzato la partita ai microfoni di Tutti Convocati, lanciando una sorta dizione nei confronti della squadra di Luciano Spalletti in vista del doppioeuropeo. “Ilora avrà capito una cosa”: cosa haDi seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento a proposito del: Aè stata la partita perfetta del. Tutti parlano giustamente del ...