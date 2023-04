James Gunn: "Scrivere un film Marvel dopo Avengers: Endgame è molto difficile" (Di martedì 4 aprile 2023) Il regista James Gunn ha parlato della sua esperienza tra le fila della Marvel e ha assicurato che Superman: Legacy sarà diverso da Guardiani della Galassia. James Gunn ha parlato nuovamente di Superman: Legacy, il progetto della DC di cui sarà regista e sceneggiatore, spiegandone le differenze rispetto a Guardiani della Galassia, oltre a sottolineare perché ora è difficile Scrivere un film Marvel dopo Avengers: Endgame. Il filmmaker, intervistato da Rolling Stone, ha infatti commentato la fine del suo lavoro tra le fila della Marvel e parlato del suo prossimo capitolo nel mondo della DC. Parlando del MCU, James Gunn ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Il registaha parlato della sua esperienza tra le fila dellae ha assicurato che Superman: Legacy sarà diverso da Guardiani della Galassia.ha parlato nuovamente di Superman: Legacy, il progetto della DC di cui sarà regista e sceneggiatore, spiegandone le differenze rispetto a Guardiani della Galassia, oltre a sottolineare perché ora èun. Ilmaker, intervistato da Rolling Stone, ha infatti commentato la fine del suo lavoro tra le fila dellae parlato del suo prossimo capitolo nel mondo della DC. Parlando del MCU,ha ...

