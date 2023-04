Jacobelli: «Non è colpa di Inzaghi. Zhang non fa sapere nulla» (Di martedì 4 aprile 2023) Xavier Jacobelli non è d’accordo con chi critica a spada tratta Simone Inzaghi. Il giornalista esplicita la situazione societaria dell’Inter dagli studi di Sportitalia. SOCIETÀ – Xavier Jacobelli non si ferma all’analisi del tecnico, va oltre in casa Inter: «Non è colpa di Inzaghi. In Coppa Italia e in Champions League l’Inter sta andando bene, certamente in campionato ci sono errori di Inzaghi altrimenti non si era a dieci sconfitte, però il problema è l’errore commesso con Lukaku. È stato un errore credere che sarebbe tornato come due anni fa, il secondo problema è che questa squadra ha perso certezze dall’inizio della stagione. Inzaghi nei momenti più difficili ha dimostrato di saperne uscire, già a settembre era cominciato il tormentone ‘se perde questa partita lo ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Xaviernon è d’accordo con chi critica a spada tratta Simone. Il giornalista esplicita la situazione societaria dell’Inter dagli studi di Sportitalia. SOCIETÀ – Xaviernon si ferma all’analisi del tecnico, va oltre in casa Inter: «Non èdi. In Coppa Italia e in Champions League l’Inter sta andando bene, certamente in campionato ci sono errori dialtrimenti non si era a dieci sconfitte, però il problema è l’errore commesso con Lukaku. È stato un errore credere che sarebbe tornato come due anni fa, il secondo problema è che questa squadra ha perso certezze dall’inizio della stagione.nei momenti più difficili ha dimostrato di saperne uscire, già a settembre era cominciato il tormentone ‘se perde questa partita lo ...

