"Italiano", la parola della settimana: a proposito del nostro idioma (Di martedì 4 aprile 2023) «Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell'evangelista san Luca; e morrò per la grazia di Dio Italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo». È l'inizio delle Confessioni di un ottuagenario (1867), meglio note come Le confessioni di un Italiano. Nel romanzo di Ippolito Nievo sono ben 69 le attestazioni della parola “Italiano”, otto delle quali a significare quell'idioma nazionale balzato negli ultimi giorni alle cronache per via della proposta di legge (primo firmatario il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia), che punta a istituire un Comitato in difesa dell'italico idioma. A suo tempo a proposito del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) «Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell'evangelista san Luca; e morrò per la grazia di Dioquando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo». È l'inizio delle Confessioni di un ottuagenario (1867), meglio note come Le confessioni di un. Nel romanzo di Ippolito Nievo sono ben 69 le attestazioni”, otto delle quali a significare quell'nazionale balzato negli ultimi giorni alle cronache per viaproposta di legge (primo firmatario il vicepresidenteCamera Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia), che punta a istituire un Comitato in difesa dell'italico. A suo tempo adel...

