Italia-Spagna: domani Meloni vede Sanchez alle 11.30, poi dichiarazioni congiunte (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà domani alle ore 11.30 a Palazzo Chigi il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni congiunte nella Sala dei Galeoni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia, incontreràore 11.30 a Palazzo Chigi il presidente del governo diPedro. Al termine dell'incontro sono previstenella Sala dei Galeoni.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Impulso alla cooperazione internazionale: presso il Comando Generale dell’Arma, il proficuo incontro tra l'Ambascia… - riccardomagi : Tajani pronuncia parole irripetibili su donne.Non sa che regolamentare GPA solidale garantisce loro autodeterminazi… - MinisteroDifesa : 'Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comu… - ronzidante : RT @venis_77: @petergomezblog @fattoquotidiano Mi chiedo. La Spagna non ha subito tutti questi problemi? Hanno già raggiunto il 30% e stann… - PaolaBaron46281 : @Giu_sta4 Ma DDM che ne pensa ? Viva la Spagna, Bebè orgogliosi che rappresenti con la tua bellezza anche l'Italia ???????? -