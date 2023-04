Italia-Russia, Paramonov nuovo ambasciatore a Roma (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Alexei Vladimorovic Paramonov è il nuovo ambasciatore in Italia e a San Marino. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi il decret di nomina dopo avere ricevuto il gradimento dell’Italia. Paramonov prende il posto di Sergei Razov, che è stato destituito da Putin con un altro decreto. Razov si era insediato a Villa Abamelek il 6 maggio del 2013. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Alexei Vladimorovicè iline a San Marino. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi il decret di nomina dopo avere ricevuto il gradimento dell’prende il posto di Sergei Razov, che è stato destituito da Putin con un altro decreto. Razov si era insediato a Villa Abamelek il 6 maggio del 2013. L'articolo proviene daSera.

