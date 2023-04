Italia | Retegui | “Ci sono altri oriundi interessati a giocare per la Nazionale azzurra”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Mateo, centravanti oriundo che ha recentemente debuttato (con 2 gol in altrettante partite) nell’di Roberto Mancini, ha svelato che cidiversi ragazzi di orginine che vorrebberoper la. “Ho già parlato con qualcuno, ma non dirò i nomi – ha affermato l’attaccante del Tigre durante un’intervista rilasciata all’emittente televisiva argentina TyC Sports –. Bisogna soltanto stare tranquilli, allenarsi bene e aspettare che arrivi l’opportunità. Iomolto contento per ciò che sto vivendo in questo momento”. SportFace.