(Di martedì 4 aprile 2023) di Leonardo Rombai, presidente diFirenze, con il concorso di numerosi cittadini, tecnici e associazioni, tra le quali il Club Alpinono, ha studiato a fondo ildi grande impiantoindustriale che si vorrebbe far sorgere sul crinale dell’Appennino nella localitàdi(Vicchio), a pochi chilometri dal confine con l’Emilia Romagna e in prossimità del Parco Regionale delle Foreste Casentinesi, in un punto di alto pregio ambientale e paesaggistico. Le nostre conclusioni sono che questoè unarispetto alle norme vigenti e che i danni che produrrebbe sono superiori ai possibili benefici. Per questo motivo ...

Italia Nostra reputa una forzatura il progetto eolico Monte Giogo di Villore: il Mugello ha già sofferto Il Fatto Quotidiano

