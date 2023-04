Italia-Norvegia e Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali curling 2023: orari, programma, tv, streaming (Di martedì 4 aprile 2023) oggi martedì 4 aprile si giocano Italia-Norvegia e Italia-Nuova Zelanda ai Mondiali 2023 di curling, in scena sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale è chiamata a vincere queste due partite per continuare a inseguire concretamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra terzo e sesto posto disputeranno i playoff). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella inizieranno alle ore 20.00 contro i rognosi scandinavi, un rivale da prendere le pinze e contro cui bisognerà inseguire il colpaccio fi lusso. Alle ore 01.00 Italiane (già ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023)martedì 4 aprile si giocanoaidi, in scena sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale è chiamata a vincere queste due partite per continuare a inseguire concretamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra terzo e sesto posto disputeranno i playoff). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella inizieranno alle ore 20.00 contro i rognosi scandinavi, un rivale da prendere le pinze e contro cui bisognerà inseguire il colpaccio fi lusso. Alle ore 01.00ne (già ...

